Luego de que su esposa Karen Schwarz revelara públicamente que tendrá una segunda niña, Ezio Oliva se pronunció sobre el anuncio y no dudó en mostrarse muy feliz por la llegada de una nueva mujer a su vida.

“Creo que la bendición más grande que tengo en la vida es estar rodeado de mujeres. Las mujeres tienen una sensibilidad diferente, una manera diferente de ver la vida y es lo que yo necesito por lo menos. Ezio Oliva necesita esa estabilidad”, dijo el cantante peruano en una entrevista para RPP.

Por otro lado, Ezio Oliva también se refirió a los sonados casos de infidelidad en la farándula peruana que se hicieron públicos en las últimas semanas. El intérprete de ‘Sálvame la vida’ aseguró que la fidelidad es un compromiso.

“Uno de los temas más importantes es el compromiso. La verdad, la fidelidad como tal es solo un concepto. La fidelidad es: yo me he comprometido a no meterme con nadie y tú también. Pero si el compromiso es distinto, también estaría bien. Cada uno tiene sus reglas y lo importante es cumplirlas”, agregó Ezio Oliva en el programa ‘Encendidos’.