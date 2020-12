A pocos días de terminar el 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus, muchos personajes del mundo artístico han decidido compartir una reflexión con sus seguidores en redes sociales. Tal es el caso de Ezio Oliva, quien aprovechó para hacer una sincera confesión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante peruano, quien se encuentra en Cusco para recibir el Año Nuevo junto a Karen Schwarz y sus hijas, escribió un extenso mensaje junto a tres fotografías en las que aparece meditando.

En su texto, el intérprete de “Siempre has sido tú” y “30 horas” aseguró que el 2020 ha sido un año lleno de aprendizajes y muchos retos. Además, confesó que hace algunos años le diagnosticaron un trastorno de ansiedad.

“Este año me tocó ser fuerte, pero sobre todo me tocó batallar contra mis propios demonios y volver a calmar ese trastorno de ansiedad que me diagnosticaron hace algunos años y que creí haber logrado dominar”, escribió Ezio Oliva.

“Este año la ansiedad estuvo más presente que nunca y quiso paralizarme, pero puedo decirles que lo he logrado y el próximo año mi meta es ser aún más feliz que hoy”, añadió el cantante en la leyenda de su publicación en Instagram.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz decidieron viajar a Cusco junto a sus dos hijas para disfrutar de las fiestas de fin de año en familia. Hace algunos días compartieron con sus seguidores cómo fue el viaje y lo difícil que fue alistar las maletas de sus dos hijas.

