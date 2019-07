Fabio Agostini anunció que se va del Perú

Síguenos en Facebook

Se va del Perú. El chico reality Fabio Agostini, anunció que regresará a vivir a su país natal, España para seguir nuevos proyectos.

“Es cierto que me voy. Estuve en Perú por trabajo, pero si me llaman de nuevo y me ofrecen algo mejor, regreso. Llevo 5 años viviendo en Lima, ya conozco todo el Perú entero, pero extraño mi tierra y a mi familia”, comentó Fabio Agostini para El Trome.

Luego, destacó que no deja ningún corazón roto en Lima. “Tengo amigas nada más, como las que voy a ver ahora en España”.

Como se recuerda Fabio Agostini trabajó varias temporadas en los realitys de competencia más populares del país como Esto es Guerra y Combate.