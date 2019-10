Fabio Agostini y Mayra Goñi habrían mantenido contacto pese a su relación con Nesty (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El hermano de Fabio Agostini, Bruno Agostini, sorprendió al contar detalles de la relación que mantuvo su hermano con Mayra Goñi y aseguró que pese a haber terminado, ellos siguieron manteniendo contacto.

"No voy a decir quién busca a quién, pero terminar, terminar oficialmente como una pareja con las que en algún momento yo he terminado, adiós, nunca más, no. Yo sé que se han seguido escribiendo de vez en cuando, han tenido acercamientos", dijo el español en un enlace telefónico con el programa 'Mujeres al mando'.

“¿Hasta ahora? Porque ella está con Nesty”, le interrumpió Karen Schwarz ante su revelación. “Ya ves, no sé hasta qué punto hablar y no meter la pata. No sé cómo está la historia porque no veo la tele hace mucho tiempo, no puedo hablar entonces”, respondió Bruno dando a entender que la comunicación entre ellos sí habría seguido pese a que Mayra Goñi ya está en un nuevo romance con el cantante cubano.

Finalmente, Bruno Agostini dejó en claro que Mayra Goñi fue la pareja más formal que tuvo su hermano, pues hasta la presentó con sus padres.

“Esa relación era algo diferente, era algo de verdad. Porque es más, nunca en la vida, mi hermano le ha presentado una mujer a mis padres, ella era la primera mujer”, sostuvo el exchico reality.