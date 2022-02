Fabio Agostini fue presentado como uno de los nuevos jales de Esto es guerra 10 años. El español, más conocido como “El galáctico”, volvió después de dos años al reality y compartirá competencia con Jossmery Toledo, con quien tuvo una pelea mediática.

“Me encanta estar aquí de nuevo, es un honor. Esta temporada se viene con mucha guerra.”, fueron las primeras palabras del modelo español. Seguido a ello se dirigió a Rafael Cardozo.

“(¿La entrada de Rafael Cardozo?) Nefasto. ¿Histórico de qué? Hay muchos chicos aquí que yo aprecio mucho, pero que venga aquí Rafael Cardozo, ¿para qué vino? Yo no tengo ningún problema con nadie. De hecho, por si no lo saben, la última vez a mi me eliminaron por su voto y eso a mi me molestó en su momento aunque hayan pasado dos años. Igual perdono, pero no olvido.”

JOSSMERY EN ESTO ES GUERRA

La expolicía dijo estar contenta por la oportunidad en la pantalla chica, pero recalcó que fue difícil tomar la decisión tras la llamada de la producción.

“Se me hizo difícil tomar la decisión porque hay buenos competidores aquí y veré hasta donde puedo dar, pero sé que seré una de las mejores. Voy a dar todo de mí para ser la número aquí”, expresó.

Por otro lado, Jossmery Toledo recalcó que se encuentra soltera y se enfocará en las competencias: “Estoy soltera y así me voy a quedar creo”.