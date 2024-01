Fabio Agostini y su parodia tras ser vinculado con ampay de Christian Domínguez: “¿Me prestas tu camioneta de 5 a 7?”

Fabio Agostini grabó una divertida parodia luego de que Christian Domínguez asegurara que le prestó su auto a un tal ‘Fabio’, tras ser captado teniendo intimidad con Mary Moncada.

El español tomó con humor los comentarios que recibió por redes sociales donde varios usuarios creyeron que el cantante se refería a él.

En dicho clip, Agostini llama a Austin y Said Palao para que le presten su carro, sin embargo, estos se niegan.

“ Necesito que me prestes tu camioneta de 5 a 7 de la tarde, por favor. Te la entrego limpia ”, expresa Fabio.

“ Jajaja, no hay forma, hermano. Imposible, muy peligroso contigo. Te quiero mucho varón, pero no ”, le responde el chico reality.

Luego de ser rechazado, Fabio Agostini decide llamar a Christian Domínguez. “ Me parece que ya sé quién me va a prestar su camioneta, este no falla. Christian Domínguez, este sí, me la presta ”, se le escucha decir.

Fabio Agostini trolea a Christian Domínguez