Fabiola de la Cuba es una mujer de retos, detesta las etiquetas y nunca ha pretendido comparar su trabajo con el de sus colegas. La artista, sobre todo, siempre supo cuál era su rumbo; presentar la música peruana a su manera.

“Yo sentía que en el escenario lo que quería hacer era una propuesta integral y no solamente a nivel músical. Pero hablando de música y géneros, siempre sentí que quería aprender mucho más de lo andino, de lo costeño y hasta de lo amazónico”, nos dice la intérprete, entusiasmada por su nuevo emprendimiento: Munay, escuela de canto y danza.

Tu experiencia no podía quedarse solo para ti, había que volcar todo lo aprendido...

Para mí una escuela, ante todo, debe ser una escuela de vida, lo más importante debe ser que los alumnos, al llegar, aprendan entre todos a ser felices. No que sientan esa presión de aprender, sino que lo hagan con el cariño, con la comprensión de sus compañeros. Hagas lo que hagas, siempre pensando en tu pasado, tu ritmo, tu tiempo de aprendizaje.

Más amor por el arte, la vida, que por la fama...

Hay de todo, pero a todos se les orienta con cariño. No está mal que el papá quiera que su hijo sea famoso, pero lo primero y más importante es que entienda que ese niño debe ser feliz ser con lo que está haciendo, como también ese adulto de 50 o 60 que llega a nosotros. Pretendo que encuentren un espacio en el que tengan la confianza y se le brinde respaldo espiritual y emocional. Todas las personas venimos cargadas de problemas, historias de vida que se reflejan en cada paso que das danzando, en cada nota que emites cantando, en cada percutir del cajón.

Siempre pensando que cada ser es único...

Por eso los profesores de mi escuela, además de ser buenos docentes, tener oficio en tablas y estar actualizados en métodos de enseñanza, deben tener el convencimiento de que nadie compite con otro, nadie es mejor que su compañero, eso de robotizar las clases no va conmigo.

Siempre estás en proceso de aprendizaje...

En mi caso siempre me he ido nutriendo, averiguando, estudiando la música para poder interpretarla y ponerla en un escenario. A nivel de danza, también trato de aprender para ver si los bailarines que son parte de mi propuesta lo hacen de manera correcta. Siento que en realidad no he querido comparar mi trabajo con el de nadie, me he concentrado en lo mío, siempre he sido muy respetuosa con el resto y con los años soy mucho más todavía.

Pero eso si, fuiste la primera cantante en presentar esos grandes espectáculos de música peruana y la gente lo reconoce. ¿También fue un proceso de aprendizaje?

En el camino, así como fui aprendiendo a interpretar con mucho más sentimiento cada palabra, sobre los géneros musicales tan diversos, también lo hice como productora de espectáculos. El Perú es la fuente que nutre mi propuesta y es inagotable, quienes hemos nacido aquí sabemos de la riqueza extraordinaria que tenemos.

Debe ser un compromiso que el público siempre espere de ti un montaje mejor que el anterior...

Traigo a mi memoria una anécdota. Cuando mi mamá fue a verme al Municipal cuando hice “De suspiro y barro. Puro Perú”, la primera propuesta escénica de mega espectáculo en 2002, al terminar ella me dijo: ‘¿Fabiola y después de esto qué?’. Desde ese momento siempre respondo que no sé qué vendrá después, porque al inicio, cada vez que hacía una propuesta siempre tenía un poquito de temor de que no sobrepasen las expectativas. Hasta que en un momento me relajé porque dije, siempre voy a encontrar un motivo para cada espectáculo. Siempre tendrá su espacio, su momento.

Perfil

Fabiola de la Cuba, cantante

Arquitecta de profesión Inició su carrera en la música en el grupo “Los vecinos de Juan” con una singular propuesta de fusionar la música peruana de la costa y el rock. Allí empezó su búsqueda por un estilo propio.