Facebook: Carlos Álvarez parodia a congresistas tras difusión de videos (VIDEO)

El cómico Carlos Álvarez sorprendió con una parodia del congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien grabó unas supuestas pruebas de compra de votos en el parlamento para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En las imágenes se ve al personaje 'Moíses Másmoney', quien habla con 'Welcome Ratínez' (Bienvenido Ramírez) en un escenario muy parecido al que mostró el parlamentario de Puno en polémicos videos.

"La verdadera reunión entre los congresistas 'Welcome Ratinez' y 'Moisés Másmoney'... Dos verdaderas joyas de nuestro parlamento... Sí, no me equivoqué (de) parlamento. Como que nadie quiere escucharlos, lo que queremos es que se vayan en bloque", escribió en la descripción del video el humorista.

Recordemos que el parlamentario Moisés Mamani grabó a sus colegas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel; al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra; y al abogado Alberto Borea en polémicas circunstancias.