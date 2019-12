Tommy Portugal denuncia agresión de extranjero: “casi me mete un cuchillo”

Tommy Portugal utilizó sus cuentas de redes sociales para denunciar agresión de un venezolano que lo atacó con un cuchillo al término de su presentación en Arequipa. Cabe mencionar que el extranjero estuvo vendiendo cerveza ‘más barata’ dentro del evento de Portugal.

“El día de ayer un señor venezolano casi me mete un cuchillazo porque según el yo le había faltado el respeto por pedirle que no se metiera a mi evento a vender cerveza más barata ... Nosotros teníamos el permiso de la municipalidad y todos los papeles en regla para hacer el evento en una plaza de Chala y de la cual con la venta de cerveza íbamos a cubrir algunos gastos de logística que hay que pagar para hacer el evento”; comenzó su escrito.

Tommy comentó que el hombre entendió el punto de vista del personal de seguridad y se retiró, pero luego lo buscó para insultarlo.

“Comenzó a golpear fuerte la puerta de bus, yo salí por la ventana y le pregunté cuál era su problema y me seguía diciendo que yo “le había faltado el respeto” al decirle a él que no venda cerveza y que encima por mi culpa se había quedado con todas sus cervezas (...) Al final tanto fregaba y recontra fregaba, que le dije que si lo dejaba tranquilo pelearse conmigo que ya normal nos peleamos y fin se acaba la discusión (que acepto fue una mala decisión, la fregué, fui irresponsable, me ganó el barrio y ya son otros tiempos ahora en una bronca al toque te sacan arma)”, relató.