Vocalista de Dolores Delirio critica la violenta reacción de Salim Vera en concierto (FOTO)

Síguenos en Facebook

Luego que Salim Vera se descontrolara y actuara de manera violenta en los escenarios del Alternativo Music Festival debido a la tardanza que tuvo Daniela Darcourt, muchos usuarios lo criticaron en redes sociales, pero el que tuvo fuertes calificativos hacia el integrante de Libido fue el vocalista de Dolores Delirio, Ricardo Brenneisen.

“¿Así es el Rcok And Roll...cariño? Daniela Dancourt no es una artista innovadora, técnicamente solo buena cantante, y que tiene problemas con la puntualidad al recargar tontamente su agenda, eso ya lo sabemos. Solo basta estar un poco informados. ¿Así es la salsa cariño? No lo es. Lo de anoche, entre la impuntualidad y pataleta, es una escena triste y peligrosa, porque ante la falta de respeto que es una tardanza no se puede sumar violencia, eso lo sabe un chico de 18 años y con más razón alguien de casi 50”, fue lo que escribió Ricardo Brenneisen en redes sociales.

El post de Facebook continúo con: “romper algo, mostrar tu cólera en público, hacer la jeta, es de niños engreídos de supermercado a quienes la mamá no les quiere comprar la gaseosa”.

Cabe mencionar que el cantante de Dolores Delirio rechaza todo acto de violencia entre artistas y que, lo que se vio en el escenario es solo la prepotencia de Salim Vera.