Facundo Gonzalez anuncia la muerte de su padre con emotivo mensaje (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Facundo Gonzalez, integrante de 'Esto Es Guerra', dio a conocer en Instagram que falleció su padre luego de que pasó por algunos problemas de salud, según comentó el mismo argentino.

"Hoy es el día más triste de mi vida, se me fue el TRESOR, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida, la persona que me dio una familia, la persona que me acompañó en todo momento. Mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi viejo. Sé que en plano terrestre no te voy a ver más, pero en plano espiritual siempre vas a estar conmigo.Te amo 'Tresor' y hasta siempre mi viejo!!!", escribió Facundo González en Instagram.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Ayer, Facundo Gonzalez publicó una fotografía al lado de su padre y de una imagen de Jesús, en la que escribió "Todo en manos de dios. Te amo Tresor".

Foto: Instagram