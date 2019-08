Facundo González se pronuncia sobre video donde aparece con Valeria Roggero (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El integrante de 'Esto Es Guerra' Facundo González se pronunció sobre el video en el que aparece festejando y conversando una fiesta con la joven Valeria Roggero, expareja del seleccionado peruano Anderson Santamaría.

"Es una conocida que tengo por unos amigos en común. No, no pasa nada, es una amiga en común. Es muy buena onda, es una chica divertida pero no, no pasa nada", explicó el ex novio de Paloma Fiuza

Además Facundo González descartó cualquier tipo de romance con la ahijada de Jefferson Farfán. "Si estuviera con ella, te lo diría. Es una chica que la conozco pero nada más y Farfán me cae bien. Es una conocida nada más", comentó.

Recordemos que el programa 'Válgame Dios' sorprendió al revelar un video en el que aparece la ahijada de Jefferson Farfán junto a Facundo González.

El nuevo video que habría sido compartido a través de historias de Instagram muestra al chico reality hablándole al oído a la joven modelo mientras se encontraban bailando en una discoteca.

"No, no, todo bien con ella, pero estamos viendo", se escucha decir a Facundo González, quien al darse cuenta que es enfocado por la cámara del celular solo atina a reírse y sacar la lengua.