Productor de Televisa Juan Osorio fue golpeado por delincuentes que ingresaron a su casa

Síguenos en Facebook

El famoso productor de Televisa, Juan Osorio, fue víctima de cuatro delincuentes que ingresaron a su vivienda en la ciudad de México, el último domingo.

En diálogo con los medios de su país, señaló que el terrible hecho ocurrió en momentos que se encontraba descansando en la comodidad de su hogar cuando de pronto los sujetos estaban al interior de su inmueble.

"Entraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo ya te imaginas. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno", refirió.

Luego, Juan Osorio especificó haber recibido golpes en diversas partes del cuerpo y que resultó con una herida en la cabeza a consecuencia del accionar de los malhechores.

"Me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo y pues obviamente te amanezan, te van a matar, todo lo que puede escuchar", remarcó el productor de telenovelas y programas de televisión.

Detalló que los asaltantes intentaron que él les abra la caja fuerte, al amenazarlo con un arma de fuego.

"A la fuerza querían que abriera la caja fuerte. Es muy desagradable, te patean, te amagan con la pistola", sostuvo.

Aseguró haberse sentido impotencia cuando se llevaron las cosas de valor de su casa; pero también agradeció a Dios porque se encuentra vivo.