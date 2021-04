Peter Fajardo, productor de ‘Esto es Guerra’, negó que exista maltrato laboral hacia los competidores y desmintió las declaraciones del modelo Bruno Agostini, quien afirmó que una de las chicas reality tiene un video que corroboraría su acusación.

“Lo que dice Bruno Angostini es totalmente falso, que te diga el nombre de la persona que haya grabado el detrás de cámaras, eso es falso”, expresó en un mensaje que envió a Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Fajardo también se refirió Fabio Agostini, exparticipante del programa de entretenimiento que se transmite por América Televisión, a quien habrían despedido por ser “malcriado”.

Peter Fajardo niega que exista maltrato laboral en ‘Esto es Guerra’ - Amor y Fuego

“Las marcas se quejaban del comportamiento de él en cámaras y de eso hay mails de las marcas. Nosotros lo conversamos con él pero le duraba un día porque después volvía a hacer lo mismo. No entiendo cómo le das pantalla a alguien sin pruebas”, expresó.

Por otro lado, Peter Fajardo también comentó sobre su hermana, quien calificó de “malcriado” a Austin Palao. A raíz de esto, también se pronunció la productora general, Mariana Ramírez del Villar.

“No tengo idea por qué mi hermana dijo lo que dijo, inclusive he tenido una discusión con ella porque siempre le he pedido a mi familia que se mantenga al margen de todo. Si yo tendría que decir algo, no utilizaría a mi hermana, lo diría yo de frente”, precisó.