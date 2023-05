Farik Grippa está de regreso con “El Karma”, nombre de su nuevo trabajo musical. “El videoclip lo grabé en Argentina y el tema tiene un nombre muy peculiar. ‘El Karma’ llega a todos tarde o temprano, la letra de esta canción es maravillosa y estoy muy contento con los resultados a tan solo días de su estreno”, comenta el artista.

Farik es reconocido en el país por sus exitosos temas como ‘Háblame de Ti’, ‘Somos Dos’, ‘Lo Dudo’, ‘Peligro de Extinción’ y que viene liderando los ranking de YouTube con ‘Tu Ausencia’ a dúo con Corazón Serrano. El cantante esta viviendo su mejor momento y está convencido que brillará con este tema ‘El Karma’. “Esta canción habla sobre las consecuencias de haberse portado mal con una persona especial pero también es un recordatorio de que todo lo que hacemos en la vida, nos regresa”, finaliza.

Grippa en esta nueva etapa de su carrera anunció que está próximo a viajar a otros países para cumplir con una serie de presentaciones que irá publicando en sus redes sociales. “El Karma’ es el nuevo tema de Farik que ya está disponible en todas las plataformas oficiales del cantante.

“Soy Farik Grippa de Perú para el mundo, estoy de regreso y en todo este tiempo como artista, siempre he trabajado para que todas las cosas que hago salgan desde el corazón y cuando estoy en sitios, ambientes o lugares en los que no me siento cómodo prefiero reinventarme, cambiar de aire para poder tomar impulso e ir con todo. Hay un viaje muy importante para Colombia, de ahí a Panamá, mi propósito de vida es conquistar el mundo con mi música y que digan ‘hay un peruano que está triunfando’ y que mi música sea la puerta para muchos músicos peruanos, ya nos toca porque hay mucho talento”.

Sobre Sergio George

Farik está contento con la gran acogida que viene teniendo su nuevo tema ‘El karma’ sin necesidad de escándalos, sin guardar rencor a nadie y guardando siempre respeto hacia los grandes profesionales que admiran su trabajo como Sergio George

“Yo admiro y admiraré siempre el trabajo del maestro Sergio George, al cual yo respeto mucho así no trabajemos juntos. Con la disquera los propósitos son diferentes y entonces uno prefiere de una manera sana decir que cada uno siga su camino. Yo le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, prefiero mantenerme callado para que el karma no me alcance ja, ja, ja. Yo digo la verdad yo podría polemizar, decir muchas cosas, pero no me gusta crear ese tipo de noticias. Yo estoy tratando de conseguir una carrera para toda la vida, no para un momento”, finalizó.

