Faruk Guillén habla por primera vez tras denuncia de Claudia Meza por intento de violación (VIDEO)

Tras la denuncia por intento de violación que hizo Claudia Meza contra el dueño de la casa donde se realizó la fiesta de Asia, Faruk Guillén se comunicó con el programa Válgame Dios y habló por primera vez sobre la grave denuncia que hizo la Miss Trujillo.

"Para mí esto no es un show y esta patraña no se va a quedar así. Yo con Claudia Meza en ningún momento estuve solo. Cuando ella sale en un video con un vaso de whisky y seguía tomando y la gente ya estaba en los cuartos, ellos le decían: 'ya fue, ya acabó la fiesta. No sigas'. Ella seguía a las 10, 11 del día. Yo estaba con Bruno en mi habitación y ella apareció. Se sentó a conversar aunque ni hablaba mucho", contó el empresario denunciado por la joven modelo.

Asimismo, Faruk Guillén sorprendió al revelar que también pasó por El valor de la verdad para responder sobre el delicado tema y aseguró que demandará a Magaly Medina, canal 9, Jessica Newton y a la organización del Miss Perú por haber atentado contra su honra.

"Esto es armado, es armado por rating, por un tema económico (...) Yo pasé El valor de la verdad también y no cobré un sol. Poly tiene 50 mil soles en el bolsillo cuando hay un chat de dos semanas antes en nuestro grupo donde ella nos dice: 'chicos, estoy deprimida, no tengo qué comer ni donde vivir'", expresó muy molesto Faruk Guillén.