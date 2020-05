Detrás del esfuerzo de los médicos, el gobierno y las fuerzas del orden, también existe una necesidad de preocuparse por el estado anímico de la ciudadanía dentro del aislamiento obligatorio por el Covid-19.

Al respecto, Fátima Saldonid, periodista y gestora cultural, explica la importancia de los espacios culturales durante el confinamiento y la crisis por la pandemia.

El formato ya tiene tres semanas al aire, ¿cómo sientes la recepción del público de “Aprendo en casa”?

Fue muy emocionante recibir las imágenes de los niños de todo el Perú viendo el programa. Conforme han ido avanzando los días, lo que viene a la mente es cuánto podemos hacer y la responsabilidad que tenemos. La crisis está permitiendo que veamos a la base de esta sociedad: los más pequeños.

Hubo comentarios en contra de la participación de algunas actrices en el programa, ¿cómo fue el proceso de convocatoria para el formato?

Siempre cuando se hace algo, y cuando es de impacto, se generan diversos puntos de vista. Es momento de unirnos, de apoyarnos. Finalmente, quienes estamos a cargo de las plataformas, hemos sido convocadas. Los maestros son la base pedagógica (del programa). Quizá, por esta premura, se necesitaban personas que rápidamente puedan hacer cinco programas y tener el mismo ritmo. No es nada fácil una grabación. A veces estamos un turno completo para lograr los objetivos necesarios. Leo todas las críticas, pero no desmerece a ningún maestro. Estamos siempre asesorados por el ministerio (de Educación).

Desde tu posición como gestora cultural, ¿qué opinión te merece el actual panorama que vive nuestro país?

Es un golpe duro para la industria cultural, desde cualquiera de las artes. Es todo ese gran engranaje de diversas profesiones y oficios que viven de este tema. Son muchísimas las familias afectadas. Esta tendencia va a seguir porque debe haber un distanciamiento físico. Estoy viendo muy buenas reacciones de parte de nuestro artistas. Es momento de ver el futuro, el que veíamos en películas. De la noche a la mañana nos metieron a esto y tenemos que salir adelante. Es el momento de la reinvención. He visto propuestas en redes, conciertos, museos virtuales. Se están dando clases de canto, pasando obras de teatro grabadas. Estamos en un distanciamiento físico, no social.

El esfuerzo de los actores, músicos, artistas en general, está tomando fuerza en las redes...

Claro, pero entendiendo que los artistas necesitan que se les pague por ese trabajo. El hecho de que sea virtual no significa que no les cueste. Ellos preparan su espacio, ensayan o acondicionan un espacio. Los artistas nos están brindando diversas posibilidades para seguir cultivándonos en el alma. Ahora depende de nosotros, como público, que los apoyemos y nos demos cuenta de que ese trabajo vale. No se va a pagar una entrada como en el teatro, pero sí un monto que pueda aportar. Necesitamos del arte para salir de estos miedos. Los artistas son la cuarta línea de esta batalla.

¿Consideras que el Estado está trabajando a la par de los artistas?

Me imagino que, en un momento de crisis, las autoridades van al tema de las prioridades. Recién se están elaborando los mecanismos para hacer las cosas. Sí me parece importante que los artistas se unan y convoquen a la ministra (de cultura) y se haga un trabajo en conjunto.

Perfil

Fátima Saldonid es periodista. Es también gestora cultural y figura de TVPerú Noticias. Además de ser una de las conductoras de “Aprendo en casa”, estuvo al frente de espacios como “Nuestro pasado tiene futuro”, “A Jugar”, “La hora Discovery”, entre otros.