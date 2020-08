Federico Barone, La expareja de Patty Wong, estuvo presente en el set de Magaly Medina, donde desmintió que haya agredido física y verbalmente a la empresaria. Además, él indicó que pagó sus cuentas y ayudó a su papá cuando más lo necesitaba.

“Voy a empezar una querella en contra de Patty, no puedo aceptar que manche mi honor. Yo la apoyé pagando sus deudas. Y yo soy quien paga el alquiler de la casa donde vive con mis hijas y el colegio. También me hice cargo de su padre cuando estaba enfermo. Te voy a presentar las pruebas para que veas quien es verdaderamente el agraviado, que es mi persona”, comentó.

Luego continuó con: “Estoy sorprendido y me parece que no es casual que salgan estas acusaciones porque está tratando de desviar la atención. Son mentiras, calumnias. Yo no quería hablar de Patty, pero me veo obligado a mandar mis descargos”.

HIJA DE PATTY WONG DEJÓ DE ESTUDIAR

La expareja de Patty Wong, comentó que le exigió a la modelo que sus hijas sigan estudiando en la modalidad virtual, pero ella indicó que no “sirven”.

“Eso me llama la atención porque yo pago el colegio, yo le pedí que la niña siga con las clases virtuales, algo que ella no quiso hacer diciendo que no sirven las clases virtuales”, comentó.

Está inscrita pero no sigue las clases virtuales. Patty dice que no servía, que era muy niña, muy chica”, reveló Federico Barone.

