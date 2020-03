Luego de que Janet Barboza criticara a Magaly Medina por no haber culminado sus estudios de periodismo, Federico Salazar fue consultado sobre el tema y sorprendió al salir en defensa de la popular ‘Urraca’ asegurando que ella ha demostrado su talento en la cancha.

"Yo también no hubiera pensado en estudiar periodismo. Yo estudié Filosofía, pero me ha ido muy bien combinando las dos cosas. Y bueno, Magaly es alguien que también se ha demostrado en la cancha. Yo creo que esa discusión es un poco bizantina... que lo haga bien o mal, no tiene que ver con que tenga título o no tenga título”, comentó el conductor de ‘Primera Edición’.

Federico Salazar defiende a Magaly Medina por no tener título de periodismo. (Video: Tomás Chávez)

Asimismo, Federico Salazar calificó de “bizantina” la discusión de Magaly Medina con Janet Barboza y resaltó que la popular ‘Rulitos’ no pertenece al ambiente periodístico, por lo que desconoce que un título no te hacer ser un buen periodista.

“Supongo que Janet (Barboza) que no es alguien particularmente del ambiente periodístico, creerá pues que el título es lo que te hace ser periodista cuando eso no necesariamente es así. Tampoco está malo que tengas el título, yo creo que está bien que los chicos estudien y está muy bien que se preparen porque ahora es un mundo muy competitivo. (...) No digo que ese sea el camino, sino que no nos descalifica a los que no hemos estudiado la especialidad”, agregó el esposo de Katia Condos.

