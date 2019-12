Federico Salazar sobre llevar un buen matrimonio: “El secreto es taparte los ojos”

El conductor de América Noticias, Federico Salazar, se refirió a la polémica de las infidelidades en la farándula peruana y dijo que no juzga ningún caso en particular, pues no puede decirle a los demás “cómo se deben conducir”.

“Si se da un caso de infidelidad es muy probable que algo no esté funcionando en la vida de pareja, no me voy a poner a juzgar porque no puedo aplicar mis criterios a las situaciones de otras personas, no le puedo decir a los demás cómo se deben conducir, ya somos adultos y cada uno baila con su propio pañuelo”, manifestó el periodista en una reciente entrevista.

“Yo no acepto que alguien venga a ‘escuelearme’ en un problema que es mío, así que tampoco me pongo a aconsejar a alguien que no me lo pide. La gente es libre de opinar de los caso mediáticos de infidelidad, pero exponer tu vida es una decisión personal”, añadió.

Asimismo, Federico Salazar bromeó al ser consultado por el secreto para mantener un matrimonio estable y dijo que solo debes “taparte los ojos”.

“El secreto para tener un matrimonio estable es taparte los ojos (risas). Mi matrimonio es como todos, tenemos nuestros momentos buenos y algunos problemas, pero cuando una pareja tiene el deseo de continuar junta, todo se resuelve conversando. Tenemos personalidades parecidas, sé respetar el espacio de Katia (Condos) como actriz, no me molesta que se bese en sus escenas de actuación, no me hago problemas si esto ocurre en el escenario. Se trata de confianza”, precisó.

Sobre sus proyectos del 2020, Salazar dijo que espera seguir al frente del noticiero matutino de América Televisión. Además, dijo que celebrará las fiestas de fin de año en la playa junto a Katia Condos.

Cabe señalar que el periodista será el jurado invitado de la próxima gala de “El dúo perfecto” en su semifinal. Al respecto, dijo que espera emocionarse con cada show y que juzgará con el mismo criterio a todos los participantes.