Las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron la 32º edición del Festival de Cine Europeo de Lima que se realizará de forma virtual del 6 al 15 de noviembre ofreciendo acceso libre a un catálogo de películas seleccionadas.

Este año, el Festival contará con 17 películas, la gran mayoría nunca antes estrenadas en Perú y con eventos especiales bajo la presidencia de Alemania cuya embajada presentará cuatro films: “Vale la palabra dada”, “Mi final. Tu comienzo”, “Demasiado lejos” y “Los Limpiadores”.

“14 países participan este año: Austria, Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia. Me alegra la participación de tantos países europeos en esta edición. El Festival muestra la diversidad de nuestro continente y sus diferentes tradiciones cinematográficas. Les invito a experimentar esta diversidad del Festival de Cine y agradezco a todos los responsables de su organización,” manifestó Stefan Andreas Herzberg, embajador de Alemania, a través de un comunicado de prensa.

En 10 días de evento se llevarán a cabo actividades como webinars, clases magistrales y talleres dirigidos por invitados internacionales, mesas redondas, conversatorios, entre otras.

“Estamos ansiosos por presentarles la 32º edición del Festival de Cine Europeo de Lima. Si bien este año se llevará a cabo de manera virtual, eso no quita que será un espacio cultural muy relevante que contará con invitados peruanos e internacionales de gran interés. Cabe además señalar que todas las películas estarán a la disposición del público en acceso libre”, señaló Diego Mellado, Embajador de la Unión Europea en Perú.

¿Cómo ver las películas y acceder al programa?

Para acceder a toda la programación del festival, visita la página web www.festivalcineeuropeo.pe Los usuarios podrán registrarse una sola vez para poder visualizar las películas. El número de visualizaciones es limitado. Las películas podrán separarse por un máximo de cinco días. Al pasar este tiempo, si no fue visualizada, se libera. Una vez iniciada la reproducción de la cinta, el usuario tendrá 30 horas para terminar de verla.

Las películas

ALEMANIA

Zu weit weg / Demasiado lejos. Año: 2018/2019. Dirección: Sarah Winkenstette

Mein Ende. Dein Anfang / Mi final. Tu comienzo. Año: 2019. Director: Mariko Minoguchi

Es gilt das gesprochene Wort / Vale la palabra dada. Año: 2019. Dirección: Ilker Çatak

The cleaners / los limpiadores. Año: 2019. Dirección: Hans Block y Moritz Riesewieck

AUSTRIA

Die Geträumten / Los soñados. Año: 2016. Director: Ruth Beckermann

BÉLGICA

Tel Aviv Boeret / Tel Aviv en llamas. Año: 2018. Director: Sameh Zoabi

ESPAÑA

Buñuel en el laberinto de las tortugas. Año: 2019. Director: Salvador Simó

FINLANDIA

Neiti Aika / Lady Time. Año: 2020. Director: Elina Talvensaari

FRANCIA

Comme des garçons / Que jueguen las chicas. Año: 2018. Director: Julien Hallard

GRECIA

The Right Pocket of the Robe / El bolsillo derecho de la sotana. Año: 2018. Director: Yannis B. Lapatás

HUNGRÍA

Örök tél / Eternal Winter. Año: 2018. Director: Attila Szász

ITALIA

Il campione / El campeón. Año: 2019. Director: Leonardo d’Agostini

PAÍSES BAJOS

Een Huis Voor Vincent / El legado de Van Gogh. Año: 2013. Director: Pim van Hoeve

POLONIA

Boże Ciało / Corpus Cristi. Año: 2019. Director: Jan Komasa

PORTUGAL

São Jorge / Saint Georges. Año: 2016. Director: Marco Martins

REPÚBLICA CHECA

Hra / El Estreno. Año: 2019. Director: Alejandro Fernández Almendras

SUECIA

And Then We Danced / Solo nos queda bailar. Año: 2019. Director: Levan Akin

