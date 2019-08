Fidelio Cavalli posa con otra mujer en videos y le dice 'I love you' (VIDEO)

El empresario de origen libanés Fidelio Cavalli, presunta nueva pareja de Sheyla Rojas, sorprendió al aparecer en unos videos en fiestas junto a la influencer y aeromoza Laure De Wit.

Mientras Sheyla Rojas permanece en Perú, un informe del programa 'Válgame Dios' mostró imágenes de Cavalli junto a la aeromoza en las típicas fiestas a las que asiste.

En uno de los videos se ve al millonario dando un beso a la rubia y se logra escuchar que le dice "te amo".

Tras mostrar este informe, Sheyla Rojas envió dos mensajes en su cuenta de Instagram sobre el amor.

"De amor no te mueres... Te deprimes, lloras por todo, pierdes el apetito, estás siempre cansada, no duermes, te duele el cuerpo, te duele el alma, pero no te mueres. Y el día menos pensado, sale el sol y olvidas, y ríes y estás más guapa. Y descubres tu sonrisa y lo bonita que es la vida. Siempre sale el sol", escribió la conductora de televisión.