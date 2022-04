Fiorella Arauco presentará un espectáculo de comedia, que mezcla lo teatral con el stand comedy. Este show lleva por nombre “Habla Fio” y se realizará todos los viernes de mayo a las 8 de la noche en el Makao Restobar, del Club Lawn Tennis.

“Habla Fio” cuenta la vida de la actriz y comunicadora Fiorella Arauco, conductora del programa juvenil “Zona Player” en Radio La Zona, quien utiliza la palabra y su propia vida como forma de contactarse con el público y empoderar la voz femenina.

El espectáculo fue dirigido por Henry Gurmendi y “es el reflejo de la protagonista y de muchas otras mujeres, quienes se sentirán identificadas con cada experiencia que se narre durante la divertida puesta en escena”.

“Hablar es un don que la vida me dio. Aunque a veces mi voz me ha metido en problemas por ‘hablar de más’ o por no dejar ‘que los demás hablen’; he aprendido a disfrutarla, a quererla y a valorarla en un mundo donde las mujeres han sido privadas de su voz durante siglos, en un país donde se nos ha dicho: ‘calladita te vez más bonita’”, añadió Fiorella Arauco sobre su proyecto.

“Habla Fio” se podrá ver todos los viernes de mayo del 2022 a las 8 de la noche en el Makao Restobar, del Club Lawn Tennis. Las entradas están a la venta en entradaya.com a 40 soles.

VIDEO RECOMENDADO

Gigi Mitre apoya a Fiorella Cayo tras anunciar su separación: “Yo soy fan de los divorcios”