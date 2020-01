Tomarse una foto, subirla a alguna red social y esperar la reacción de quienes la utilizan. La acción se repite. Cambia la pose, el gesto, la vestimenta o el mensaje; pero el objetivo es el mismo, la aceptación. “¿Cuántas caras más puedo tener?”, reflexiona Fiorella Pennano, usuaria de Instagram, quien ha decidido darle un giro a esta plataforma para compartir aquello que la apasiona, la actuación. “Actores de Primera” es su propuesta, un espacio con el que busca aportar crecimiento a su carrera.

¿Cómo nace la propuesta de “Actores de Primera”?

Quería hacer algo útil en mis redes sociales, porque empecé a tener una relación de amor-odio, donde lo único que compartía eran vanidades de mi parte. Me gusta dar un impacto más grande, por eso hago teatro y estoy intentando hacer gestión cultural. Esto también se origina de la compañía que tengo con Norma Martínez (“Animalien”), donde hemos hecho giras por el Perú. Hemos podido hablar con gente interesada en las artes escénicas que no tienen los mismos recursos y tampoco han tenido una formación. Es un espacio donde pueden encontrar esta información.

Muchos actores se muestran hoy a través de las redes...

Varios productores se fijan, hoy en día, en tu alcance y cómo te relaciones con la comunidad. Si eres una persona popular, mucha gente va a querer verte en una novela. Eso sucede desde los inicios de la vida.

¿Eso no es contraproducente para el actor porque se ve el alcance antes que la experiencia?

No tiene nada que ver con la formación, porque puedes ser un académico y publicar fotos todo el día. No compite una cosa con la otra. Al contrario, lindo sería que la gente que más se preocupa por su trabajo es la que tenga más seguidores. No es así. Son cosas independientes. El valor de uno no está en la cantidad de “likes” que tiene una foto, sobre todo el valor de un artista.

Dentro de los alcances que darás en el formato, ¿cómo renovar un personaje que se ha interpretado tantas veces?

Lo que busco yo es vivir el momento, sintiéndome afectada por lo que sucede. Cada una de las frases puede ser nueva. Está dentro de un contenido, convención o pacto, del cual sabemos las personas que estamos dentro del escenario. Tenemos que hacer como si todo empezara de nuevo. Lo haces con la respiración, escuchando, involucrando tu cuerpo, calentando todo. Eso hará que estés presente. El material se convierte en algo nuevo. Un día puedes tener una gran función, otro día estar en una función súper mecánica, todo con la cabeza. Una cosa es lo que está pensado y otro lo que nace. Eso es lo que me interesa. Es estar listo para el personaje, en un estado ideal.

Perfil

Fiorella Pennano, actriz

Ha sido protagonista de la película “Rosa Mística” (2018). También participó en las cintas “Como en el cine” (2015), “Maligno” (2016), entre otras. Ha protagonizado varias obras de teatro, como “Pulmones” y “Orlando”.