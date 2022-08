La periodista Fiorella Retiz, exintegrante del programa “La Banda del Chino”, compartió un tierno momento en sus redes sociales en relación a su pequeño hijo.

La exreportera, que estuvo involucrada en más de un escándalo tras revelarse su relación amorosa con el aún casado conductor Aldo Miyashiro, no dudó en enviar un sentido mensaje al menor en el marco del Día del Niño.

“Feliz Dia del Niño mi bebecito. Gracias por ser parte de mi vida”, puntualizó Retiz a través de su cuenta de Instagram, donde acompañó sus palabras de una fotografía del pequeño.

La mujer de prensa también destacó que es feliz junto a su hijo “todos los días, a pesar de todo”. “Sigamos así de fuertes, tumbando todos los obstáculos para poder vivir ‘bien’ (…) Te amo”, escribió.

Fiorella Retiz publicita discotecas a cambio de “pasajes, estadía y un whisky” (VIDEO)

El programa “Magaly Tv La Firme” reveló una llamada donde la exreportera Fiorella Retiz indica cual es su peculiar forma de cobrar por publicitar discotecas alrededor del país. La periodista se hizo conocida tras aparecer en un ampay junto al presentador Aldo Miyashiro.

Cabe indicar que el reportero que habló con Retiz se hizo pasar por el dueño de una discoteca en Tacna. Él le cuestionó a la comunicadora de qué trataba su servicio y qué requisitos pedía por dar publicidad a su local.

“Lo que estoy yendo es a juerguear. El tema es que yo voy como imagen nada más”, indicó. Además, Retiz explicó que el contratista debía cubrir sus pasajes, la estadía, la comida y una botella de whisky.

“Entonces no es que esté cobrando algo más, sino como me voy de viaje me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y salir de Lima”, expresó la exreportera.

