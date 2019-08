Flavia Laos sobre amistad de la mamá de Patricio Parodi y Sheyla Rojas: "Estoy muy segura de mi relación"

Síguenos en Facebook

Luego de que la madre de Patricio Parodi, Verónica Costa, saludara a Sheyla Rojas por su cumpleaños, Flavia Laos se pronunció sobre la estrecha amistad que existe entre su suegra y la expareja del popular 'Pato'.

Los medios no dudaron en especular sobre si a Flavia le habría incomodado que Sheyla Rojas responda al saludo con el siguiente mensaje: "La mejor suegra del mundo".

“Yo sí sé cuándo es el cumpleaños de mi suegrita. Está bien, ¿no? Ellas son amigas y no tiene nada de malo que se saluden, se hace querer la Verito. ¿Si Sheyla me quiere provocar? La verdad no tengo ni idea, tampoco quiero comentar nada de Sheyla porque estoy muy segura de mi relación con Patricio”, respondió la joven actriz ante las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, al ser consultada por la nueva relación que tiene Sheyla Rojas con Fidelio Cavalli, Flavia Laos aseguró que le desea lo mejor.

“Yo le deseo lo mejor del mundo, es una mujer súper trabajadora y que le vaya bien. Ojalá que consiga lo que ella quiere y que sea feliz”, señaló Flavia Laos.