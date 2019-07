Flavia Laos sobre su amistad con Mayra Goñi: "Ella ya no es mi mejor amiga" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Flavia Laos sorprendió a todos al hacer ante cámaras una revelación sobre la amistad que mantenía con Mayra Goñi.

Durante una nota para el programa 'En boca de todos', la joven actriz se encontraba junto a su madre y Patricio Parodi grabando un nuevo video para su canal de YouTube.

"¿Quién es la mejor amiga de Flavia Laos?", fue una de las preguntas que debieron responder la madre y el novio de la también cantante.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción que tuvo Flavia Laos cuando el reportero le mencionó a Mayra Goñi. "No, no, no. Ella (Mayra Goñi) ya no es mi mejor amiga", señaló tajantemente la novia del 'Pato' Parodi sin dar mayor explicación.