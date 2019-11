Flavia Laos causa polémica al hablar sobre las cirugías: “No hay mujer fea, sino misia” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Flavia Laos fue interrogada por las cámaras de 'Válgame' sobre sus secretos de belleza, a propósito de la próxima temporada verano 2020.

"En verdad ahorita estoy empezando full deporte porque ya viene verano y nada, comer poquitos carbohidratos en cada comida, eso es lo que yo hago", fueron los consejos de la joven actriz para conseguir la figura deseada.

Sin embargo, al ser consultada por las cirugías o tratamientos estéticos a los que recurren muchas figuras de la farándula, Flavia Laos sorprendió con su polémica respuesta.

"Sí (me he hecho 'arreglitos') como toda chica ¿no? O sea, la que dice que no se hace arreglos, miente totalmente. Las mujeres queremos ser lindas y no hay mujer fea, sino misia, así de simple", contestó la enamorada de Patricio Parodi.