Flavia Laos hace aclaración a Sheyla Rojas: "La mamá de Patricio Parodi es mi suegra” (VIDEO)

Flavia Laos sorprendió con el contundente comentario que hizo en el programa 'En boca de todos' sobre el cariñoso mensaje que le envió Sheyla Rojas a la madre de Patricio Parodi, Verónica Costa, resaltando que es "la mejor suegrita del mundo".

“La verdad es que no me molestó en lo absoluto, porque la Verito se hace querer. Es muy buena suegra, es la exsuegra de Sheyla y son muy buenas amigas. Yo no me meto en la relación de ellas dos, solo hablo de mí”, comentó la joven actriz en un primer momento evitando caer en confrontaciones.

Sin embargo, ante la insistencia de Ricardo Rondón sobre si realmente no le incomodó el saludo de Sheyla Rojas, Flavia Laos terminó remarcando que la madre de Patricio Parodi es actualmente su suegra.

“De repente es un comentario un poco a destiempo, porque de ella es su exsuegra y ahora ella es mi suegra, mi suegra”, sentenció la también cantante.