Flavia Laos participó de una divertida entrevista para el influencer Francisco Sierralta, con quien habló de sus más grandes anhelos como llegar a convertirse en una de las Kardashian.

“Uy, las Kardashian, quiero ser como ellas, son mi modelo a seguir, son unas regias, hacen negocio y son millonarias. Son cracks, ahí donde las ven, que se arreglan, no son nada huecas, piensan bastante, tienen bastante visión”, comentó la expareja de Patricio Parodi durante la entrevista.

Por otro lado, la joven influencer no descartó que en un futuro se cree una cuenta en la popular plataforma de Onlyfans, aplicación que ofrece de contenido para adultos.

“No haría un contenido porno, me entiendes, o no la haría salir calata, sino algo así como que de baja calidad. De repente si tengo mi público internacional, ahí sí en algún momento podría hacer un tipo de contenido no tan subido de tono”, explicó la también actriz.

Flavia Laos habló sobre Luciana Fuster tras beso con Patricio Parodi

La actriz Flavia Laos afirmó, en conversación con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, que espera que Luciana Fuster tenga “códigos”, tras el beso que protagonizó su amiga con su expareja Patricio Parodi en la secuencia ‘La Academia’ de ‘Esto es Guerra’.

“Ella dijo que tenía códigos... Yo creo que también, sí, porque hay que respetar, ¿no?”, contestó Flavia Laos.

Cabe recordar que rumores, que se propagan en redes sociales, vinculan a Luciana Fuster con Patricio Parodi en una presunta relación que va más allá de la amistad que tienen.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi y Luciana Fuster juntos otra vez en ‘La Academia’ de EEG

Patricio Parodi y Luciana Fuster en 'La Academia' de EEG