Flavia Laos responde por qué tendrá los labios hinchados durante cuatro días (VIDEO)

Un informe del programa 'Válgame Dios' mostró la respuesta que dio la actriz Flavia Laos a sus seguidores luego de que ellos le preguntaron si se había sometido a un tratamiento para que sus labios se ven más gruesos.

La artista contó que varios notaron sus labios hinchados, por lo que aclaró que no se había sometido a ningún aumento y que solo se realizó una hidratación con ácido hialurónico.

"Chicos, aprovecho en aclarar unas dudas. Me han escrito al DM muchos preguntándome si me he puesto labios. Yo sé que parece que me hubiera picado una abeja ahorita pero no, solo me hice hidratación con ácido hialurónico porque mis labios son súper resecos", contó.

Además la joven señaló que sus labios lucirían así por unos cuatro días pero que luego regresarán a su tamaño natural.

"Mis labios sangran mucho. Entonces esto va a ayudar a que mis labios estén más hidratados y más rosaditos pero ahorita sí parece que me hubiera picado la abeja", explicó Flavia Laos.