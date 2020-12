La actriz, modelo e influencer Flavia Laos continúa disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos y no deja de compartir cada momento de su viaje con sus seguidores. Sin embargo, algunos de los usuarios se han mostrado sorprendidos por el cambio en su rostro y así lo evidenciaron.

En una reciente publicación de Instagram en la que aparece en ropa de baño, Flavia Laos llamó la atención de sus seguidores por lucir un rostro más delgado, por lo que no dudaron en preguntarle si se sometió a algún retoquito.

“Flavia yo te sigo y caes súper bien, pero ya no te hagas nada en el rostro, tú ya eras muy bonita antes”, le comentó un cibernauta. Sin embargo, Flavia Laos no se quedó callada y aseguró que no se ha hecho nada. “Baby, no me he hecho nadita, he bajado mucho de peso”, fue la explicación que dio la joven actriz.

Otro de los usuarios también halagó la belleza de Flavia Laos, pero se animó a preguntarle si se hizo algo en el rostro. “Eres simplemente preciosa, pero se ve raro tu rostro, te hiciste algo?”, fue la interrogante que le hizo.

Por su parte, Flavia Laos, quien hace el papel de ‘Bella’ en la telenovela “Princesas”, remarcó que el cambio en su rostro se debe a que ha bajado de peso. “Estoy más flaquita entonces se me chupa la carita”, sostuvo Laos.

Cabe mencionar que pese a los rumores de un posible distanciamiento con Patricio Parodi, ni Flavia Laos ni el chico reality han confirmado en sus redes sociales el fin de su relación sentimental.

