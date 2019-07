Flor Polo sobre agresión contra Susy Díaz: "Estoy consternada, no pensé que esto iba a pasar" (VIDEO)

Florcita Polo, hija de Susy Díaz, habló sobre la denuncia pública de agresión física que hizo su madre contra su expareja Walter Obregón.

"A qué hijo le va a gustar que maltraten a su mamá o a su papá. Estoy consternada, no pensé que esto iba a pasar, no pensé escuchar que a mi mamá la iban a tratar así", dijo en declaraciones para el programa 'En Exclusiva'.

Además la joven señaló que no sabe si la ex congresista pondrá una denuncia por agresión en la policía. "Eso ya lo dirá en su momento. Mi mamá hizo bien en alejarse de una persona que lastima y que no vale", contó.

Quien también se pronunció sobre el caso fue la ex pareja de Susy Díaz, 'Mero Loco'. "Me ha dado bastante pena que esté pasando este momento", dijo.

Recordemos que Susy Díaz contó que Obregón la jaloneó y la echó al suelo. "Me jaloneó el cabello, me tiró al suelo y antes que pasé a mayores grité ‘llamen a la policía’, ‘llamen a la policía’ (...) Reaccionó así porque yo había puesto (en redes) que había terminado con él", contó Susy Díaz.

Susy comentó que, gracias a la ayuda de dos inquilinas, pudo salir libre de las manos de su expareja.