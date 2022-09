Indignada. Así se encuentra la popular actriz juvenil Francisca Aronsson, quien se ha visto afectada por inescrupulosos que vienen manipulando su imagen en la conocida plataforma Onlyfans y aseveró que, por ser menor de edad, sus padres tomarán acciones legales contra los que pretenden vincularla a ese tipo contenidos para adultos.

La protagonista de la película “Reinas sin corona”, que se estrena este 30 de marzo de 2023, se comunicó desde España para manifestar su desagrado a este tipo de información que buscar dañar su bien cuidada imagen.

“Recién me entero de esto, algunas personas me escribieron que habían fotos o videos falsos circulando, pero no le di importancia porque hace tiempo inventaron que me había hecho cirugías. Pero ahora dicen que tengo una cuenta de Onlyfans, me sorprende porque es algo que no haría, ni pienso hacer. Este tipo de plataformas para alguien de mi edad es totalmente ilegal. Es triste saber que puede haber personas que buscan lucrar falsificando imágenes y videos con menores de edad. Eso es abuso y penado por la ley. Esto es algo alarmante para todos los y las menores que puedan tener algún contenido digital”, aseveró la joven actriz que actualmente reside en España con toda su familia y donde graba una nueva serie.

Francisca no descartó tomar acciones legales y para ello sus padres ya se están poniendo en contacto con sus abogados. “Se están cometiendo varios delitos, estoy molesta y triste porque Francisca es una niña muy implicada en temas de derechos humanos y en la prevención de la violencia y que hagan esto con ella, como padres nos pone triste. Más considerando que hace poco grabó una película sobre la violencia contra las mujeres como lo es ‘Reinas sin corona’ y seguimos viendo que se sigue violentado a las niñas y niños, nuestra obligación como sociedad es protegerlos. Espero que el gobierno y las autoridades puedan accionar legalmente y darle fin a esto”, refirió Mirtha Grande, madre de la joven actriz.

Mientras espera el estreno de la cinta peruana “Reinas sin corona”, Francisca, se abre paso en Europa y luego de ser parte de “El internado: las cumbres” de Amazon Prime Video, ahora graba para la tercera temporada de la exitosa serie juvenil de RTVE de España, “HIT”.

“Todos mis esfuerzos están focalizados en este nuevo personaje y de tratar de darle el mejor trabajo posible. Ha sido una oportunidad única de la cual estoy muy agradecida. Por estos días me encuentro ahora en Iberseries, uno de los máximos encuentros audiovisuales de toda Iberoamérica, en la búsqueda de seguir creciendo como actriz y empresaria, conociendo directores, productores y gente del medio para aprender del mercado artístico, cómo funciona y lo que se viene, porque a futuro quiero llegar a ser productora y crear proyectos que ayuden a generar industria en el Perú”, finalizó Francisca Aronsson