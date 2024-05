Roly Ortiz brindó una entrevista para ‘América Hoy’ para explicar su lucha por conseguir los derechos de autor contra los exmiembros de Skándalo, pues necesito dinero para costear el tratamiento de su enfermedad.

El creador del grupo Skándalo no evitó quebrarse cuando habló de la enfermedad que padece, la cual la llevó a la amputación de una parte de su brazo.

Asimismo, el empresario dijo entre lágrimas que padece de trombosis (formación de coágulos en los vasos sanguíneos) y si no sigue con su tratamiento, podría morir.

“ Lo que me ha dado es una trombosis, todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula y en el hospital me acaban de dar cinco años de vida ”, expresó Ortiz.

Además, manifestó que la razón por la cual denunció a Ricky Trevitazo por registrar en Indecopi el nombre de la agrupación en 2008, fue porque necesita el dinero para sus medicamentos.

“ Yo he salido a decir esto porque yo quiero que ellos me reconozcan, todos los días gastos en inyecciones contra los coágulos, contra los trombos. Estoy mal y la gente no lo sabe ”, sostuvo.

Por otro lado, Ortiz expresó que el dinero de sus ahorros fueron para las tres operaciones para intentar salvar su brazo afectado por un coágulo de sangre, sin embargo, terminó perdiendo la extremidad.

“ Lo único que estoy reclamando mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. A mí me costó años de sufrimiento y en esto cinco años que me queda de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos, yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata ”, añadió.