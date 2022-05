La integrante de ‘Esto es guerra’, Gabriela Herrera, alzó su voz para aclarar a la influencer Paula Manzanal, que no tiene ninguna relación con Fabio Agostini. Advirtió a Paula que no se meta con ella porque tiene muchas cosas por soltar.

Estas declaraciones se dieron, luego de que Paula Manzanal señalara en ‘América hoy’ que el guerrero no está interesado en Gabriela Herrera ni en Jossmery Toledo.

“Él siempre dice que nada que ver, que nunca estaría con ninguna de las dos, dice que es un cuento que se están armando (…) Es más, me contó de una chica, pero no es de ninguna de las dos”, acotó.

Gabriela contesta a Paula

Ante estas declaraciones, Gabriela Herrera no se quedó callada y le envió una advertencia a la amiga de Fabio Agostini en ‘América Espectáculos’.

“Mira, yo siento que alguien está haciendo manotazos de ahogado. Yo estoy tranquila, nadie tiene una relación con nadie. Yo he dicho que somos amigos, se lleva bien conmigo, con Josmery, compartimos un montón, me cae superbién, pero la que se está colgando de las cosas es ellas porque está en otros lares”, manifestó fastidiada Gabriela Herrera.

“A la señora no tengo anda que decirle más que se dedique a su hijo y que se deje de meter conmigo, que no hable de mí, yo no la conozco y tampoco me importa conocerla. Yo estoy acá disfrutando del programa y de mis compañeros. Yo puedo conocer a quien quiera. Creo que los terceros como ella sobran. Tampoco me interesa que diga mi nombre porque no es mi amiga ni nada por el estilo”, agregó.

La guerrera señaló que “la señora a escuchado mal”, aclaró que Fabio y ella son solo amigos, pero no descartó que más adelante pueda tener una relación con él. “Que no se meta conmigo, tengo muchas cosas por soltar”, le advirtió.

Gabriela Herrera le responde a Paula Manzanal en América Espectáculos

