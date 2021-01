Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gabriela Spanic contó a sus seguidores la triste notica de que dio positivo a la prueba de COVID-19. Además, contó cómo fue que se contagió y los síntomas que ha tenido.

“Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas” , comentó la actriz.

Luego continuó con: “una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”.

La venezolana mencionó que no ha tenido síntomas graves y que únicamente tiene la voz un poco ronca. “ Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”.

GABRIELA SPANIC QUIERE TRABAJAR EN PERÚ

Artistas de talla internacional ven con buenos ojos actuar en el Perú. Este es el caso de la venezolana Gabriela Spanic, recordada por su rol protagónico en la telenovela “La usurpadora”, quien aseguró que desearía venir al Perú para trabajar con el productor Miguel Zuloaga.