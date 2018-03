Gael García cantará en la premiación de los Oscar junto a Natalia Lafourcade (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El actor mexicano Gael García Bernal hizo su pase por la alfombra roja de los Premios Oscar y comentó sobre su participación en la exitosa cinta animada, Coco, donde prestó su voz para interpretar al personaje Héctor.

La película de Pixar ha conseguido dos nominaciones a los Oscar: Mejor largometraje de animación y Mejor canción por "Remember me" (Recuérdame).

"Cuando nominaron la canción me, me dijeron que tenía que cantarla. (...) Esto aquí con Natalia (Lafourcade) y Miguel, que es un tipaso, pero el hecho de que esté Natalia, que es amiga, dije perfecto, con ella estoy bien".

Para el actor, de 39 años, la idea de "Coco" entorno a la celebración del Día de Muertos es emocionantes, perfecta, atinada y sensible. "La película es vista por todas partes del mundo y funciona en todos lados. Lo que me gusta mucho de la historia es que abre una conversación sobre la muerte, sobre la vida, con los niños y con los padres, porque a los niños no les puedes hablar de lo que pasa después de manera sencilla", sostuvo.