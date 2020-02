Para Gala Brie la música no es una casualidad en su vida, le marca la pauta. Tras el reciente lanzamiento de “Cuando regrese el miedo”, la cantautora celebra que además de explorar sobre las relaciones interpersonales, su nuevo tema suene distinto a lo que significó su debut hace cinco años. “El primer disco (“Intensos instantes”) era mucho más ligero y con más presencia de sintetizadores. Lo que se buscaba era más que nada debutar como Gala Brie y lo que sucedió fue una grata sorpresa porque a la gente le gustó bastante”, dice.

Definitivamente suena más feeling...

Sí, de hecho es como bien visceral, de esos temas hay bastantes, no solamente por las letras, sino por la producción que también está más fuerte, desgarradora. Los temas son como más complejos, no son tan etéreos, tienen más significado.

¿El proceso de creación también fue distinto?

Crear música, hacerla, tiene mucho que ver con los espacios, los momentos,los sentimientos, lo que nos está pasando. No pueden existir canciones que salgan iguales, porque la vida va evolucionando y uno también, es un poco así.

Lo que dices es lo natural para los cantautores, no para quienes ven la música solo como un producto.

Ellos ya tienen una maqueta de lo que tiene que ser y siguen un patrón para que pueda vender. La música más popular cumple con ese patrón súper parecido y por eso nos mantiene a todos tan conectados con ella. Pero hacer música como yo, que la hago como cantautora, que trabajo con un productor y además me baso mucho en las relaciones interpersonales, tengo que ponerle bastante vida a las canciones, actualidad de sentimientos.

¿Tu estilo fue premeditado para lograr un perfil de cantatura exitosa?

De hecho sé hasta dónde quiero ir, pero tengo mucho más claro lo que no quiero hacer en mi carrera. Convertirme en un producto más de los que están saliendo, eso no. Quiero lograr que mi música se diferencie no solamente por la voz, sino por la producción y por el contenido que también llevo y sostengo en mis redes sociales.

¿A la hora de escribir esperas a la musa inspiradora o sigues una cierta rutina?

Es parte de una disciplina mía estar la mayor parte del día pensando en mi proyecto, buscando qué cosa quiero comunicar. Es un proceso de trabajo que no debe esperar a la inspiración, sino que hay que buscarla. Además no solamente pienso en la música y en la composición, también en lo que voy a querer que se muestre de mí más adelante. Cómo quiero verme, que pretendo que la gente sienta, que quiero generar en las personas y no solamente con la música; con todo lo que hay alrededor.

Protagonizaste la telenovela “Avenida Perú”, también estuviste una temporada en “Combate”. ¿Te arrepientes?

Todo fue parte del aprendizaje, creo que arrepentirse no es válido, no es conveniente. Hay que asumir, aprender de lo vivido y hay que seguir para adelante.

Perfil

Gala Brie. Intérprete y compositora. Hija del psicoanalista Eduardo Gastelumendi y de madre brasileña. Por eso, sus primeras influencias musicales fueron Caetano Veloso,Tom Jobim y Elis Regina.