La conductora del programa de televisión mexicano ‘Hoy’, Galilea Montijo, sorprendió por sus palabras contra la influencer Superholly, quien lanzó un video en el que analiza el inglés de la actriz mexicana Yalitza Aparicio.

“El día que tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos nena, mientras don’t care. Sabes qué es lo importante, cuando voy a Estados Unidos me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas”, indicó Galilea.

Por medio de redes sociales, seguidores de Holly la cuestionaron sobre el polémico comentario de Galilea Montijo

Sobre ello, en Twitter, Superholly refirió: “¡Ni siquiera la defendió! Sólo habló del dinero y se burló de mí”.

Recordemos que Superholly es youtuber y da tips para los que están aprendiendo el idioma inglés. Hace unos días la influencer analizó la pronunciación en inglés de la actriz mexicana, Yalitza Aparicio, luego de que encontró un artículo que hablaba del inglés de la joven de Oaxaca.

La respuesta de Yalitza Aparicio

“La verdad es que nuestra Superholly tiene razón. Nunca es tarde para comenzar. Me ha costaddo mucho, me cuesta demasiasdo aún. Los que me conocen desde el principio saben que nunca había hablado inglés, es más, me costaba expresarme o hablar con las personas que no conocía”, contó Yalitza.

