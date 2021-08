La reconocida actriz Galilea Montijo atraviesa un momento muy doloroso tras la muerte de su padre Gustavo Montijo, quien falleció el último jueves 5 de agosto a causa del coronavirus (COVID-19).

En la reciente edición del matutino “Hoy”, Montijo, en medio de lágrimas, reconoció que le dolía la partida de su progenitor pese a que no tenía muchos recuerdos junto él.

“No es nada fácil porque es un tema muy personal. Como siempre estoy para darles la cara, siempre dando la cara para lo bueno y mal. A pesar de tener pocos recuerdos y vagos con mi papá, me entristece su partida. Hace diez años, él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá que siempre ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá. Dios y la vida me dio la oportunidad de ver por ambos de estar al pendiente de ellos. Y ahora que mi papá se fue me toca ver por mi mamá como lo hice desde el primer momento en el que empecé a trabajar”, expresó Galilea Montijo en medio del llanto.

En este sentido, la artista mexicana dio a conocer que su padre llevaba 10 días hospitalizado luchando contra el COVID-19.

“A todas las familias que están pasando lo mismo, no pierdan la fe en Dios. Mi papá estuvo diez días hospitalizado, él cayó como una víctima más del COVID-19 por esta terrible pandemia. Y ya con las dos vacunas. Por cuestiones de COVID-19 lo incineraron. Yo próximamente estaré con mi familia”, comunicó Galilea Montijo.

Además, la compañera de Andrea Legarreta habló de las paradojas de la vida, pues hoy cumple años de casada. Contó que ya tenía algo preparado para festejar 10 años de casada.

“Lo que son las paradojas de la vida, hoy estoy cumpliendo 10 años de casada. Ya le tenía una sorpresa a Fer, en la que decidimos tener a un grupo pequeño de personas que queremos mucho, celebrando el cumpleaños también de Escalona. Próximamente estaré apachando a mi mamá, porque sí está muy mal”, indicó Galilea Montijo.

“Le mando un beso muy grande a todas sus hijas, hijos que no tengo el gusto de conocerlos. Y a mi hermano, próximamente estaré con ustedes. Pero bueno, Fer gracias por 10 años de matrimonio, te amo, gracias por estar en todo en lo bueno en lo malo. Tengo que estar con mi otra familia… próximamente estaré con ustedes”, agregó.

