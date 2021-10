Tras la aparición de Melissa Paredes en el programa ‘América Hoy’ acusando a su aún esposo de maltratarla psicológicamente, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram señalando que ha sido difamado por la excondcutora de TV y su abogada.

“Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos, espero aún, un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, se lee en el extenso comunicado del futbolista.

NO LE HAGAS DAÑO A MÍA

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de la Universidad César Vallejo compartió pantallazos de las conversaciones que tuvo con Melissa en la que ella no le quiso hablar, derivándolo con su abogada.

“Melissa, no sé de qué acuerdo estás hablando. Hasta hace unos minutos pensé que estábamos en una conciliación. ¿Dónde está Mía? Dame la dirección para poder ir a verla y recogerla porque quedamos que el día de hoy íbamos a ir a almorzar con mi familia. Luego, puedo dejártela, no le hagas daño a Mía hay que darle estabilidad”, escribió.

“Buenas tardes, esta es la primera y única vez que saldrá a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional. Melissa me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, se lee al inicio del extenso comunicado.

Rodrigo Cuba señaló que los audios que Melissa publicó en televisión nacional fueron sin su consentimiento.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ‘ampay’, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, solo para quedar bien tú”, acotó.

