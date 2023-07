Rodrigo Cuba afirmó que le ha dicho “20 mil veces” a “te amo” a Ale Venturo. Además, el futbolista resaltó que intenta recuperar el amor de la empresaria, luego de que ambos anunciaran su separación a fines de mayo.

“Ahora estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, sería mentir, es evidente que yo sí la amo y me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella 20 mil veces, al final creo que hay bastantes cosas que nosotros tenemos que solucionar, pero lo principal es estar bien ambos por la bebé”, declaró a ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, le consultaron sobre el ampay con Gianella Rázuri, el popular ‘Gato’ dijo que es humano y a veces puede equivocarse.

“ Somos humanos, tomamos decisiones acertadas y algunas equivocadas, creo que mientras sepas reconocer tus errores y y busques solucionarlo de la mejor manera, al final uno tiene que estar tranquilo mientras trate de ser la mejor persona posible”, sentenció.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)