La empresaria y ex bailarina en la agrupación femenina Alma Bella, Génesis Tapia, salió en defensa del productor musical, Nílver Huárac, y criticaron duramente no solo a Pamela Franco, sino al cumbiambero Christian Domínguez, por “sabotear” los proyectos de Huárac.

Y es que las exintegrantes de Alma Bella, Génesis Tapia y Leysi Suárez, fueron invitadas al programa “América Hoy”, que emite en América TV, indicaron que el productor musical Nílver Huárac siempre las trató muy bien y las hizo sentir como parte de una familia.

Génesis Tapia, quien el próximo año acabará la carrera de Derecho, contó lo que vivió cuando fue parte de Alma Bella; y aseguró que Christian Domínguez está acostumbrado a “sabotear” el trabajo de Nílver Huárac.

“Christian Domínguez siempre sabotea el trabajo de Nílver Huárac, primero de llevó a Vania Bludau, ahora a Pamela Franco, entre otras que no vienen al caso mencionar los nombres. Christian Domínguez siempre es un eterno admirador de los talentos de Nílver Huárac”, incidió.

Sobre Pamela Franco, Génesis Tapia consideró que ella debe ser agradecida con el productor por todas las oportunidades que le dio para triunfar. “En realidad, pienso que en la vida uno tiene que ir siendo agradecido porque el mundo es un pañuelo, entonces uno sabe en qué momento va a necesitar a las personas”, subrayó.

“Nílver Huárac no solamente ha hecho una inversión económica. Papá Nílver siempre establece un vínculo familiar con las que hemos trabajado con él”, indicó Génesis Tapia.

En tanto, Leysi Suárez refirió: “Yo adoro a Nílver, lo quiero y respeto. Yo siempre le he dicho papá porque yo he trabajado con él desde que era una niña, he vivido en algún momento en su casa porque teníamos tanto trabajo que no me alcanzaba (tiempo) para llegar a casa”, dijo al recordar que el empresario musical siempre las apoyó.

Leysi Suárez.

Como se sabe, la conductora de televisión, Janet Barboza, también arremetió contra Christian Domínguez. “Christian quitó a la delantera de Hermanos Yaipén para formar Gran Orquesta Internacional, y luego quitó la delantera de Corazón Serrano para formar Puro Sentimiento”, recordó.

Los exintegrantes de la agrupación musical, Alma Bella, hablaron el día de hoy sobre lo que vivieron con su productor musical con la actual pareja de Christian Domínguez. Karen Dejo junto a Génesis Tapia y Leysi Suárez apoyaro a Nilver Huarac y criticaron duramente a Pamela Franco. (Fuente: América TV)

(Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Pamela Franco: Doctor que la atendió asegura que “tenía la nariz que le llegaba a Chimbote” (VIDEO)