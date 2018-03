Génesis Tapia defiende a Isabel Acevedo y hace advertencia a sus seguidores (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

Génesis Tapia publicó una fotografía en la que sale junto a Isabel Acevedo y Christian Domínguez sin pensar que varios de sus seguidores criticarían su amistad con la ex bailarina de 'El Gran Show'.

Al ver comentarios ofensivos, Génesis Tapia defendió el vínculo afectivo que tiene con la novia de Christian Domínguez, además aseguró que se tendría que dar la molestia de bloquear a aquellas personas que insulten a Isabel Acevedo.

"Chavela, como es conocida, es un ser humana increíble, con quien no me da temor en aceptar he entablado una bella amistad. Yo agradezco a las personas que me siguen y si me siguen, saben que soy una persona que defiende sus ideas. Y voy a defender lo que he conocido de Isabel. Mi Instagram no es basurero de nadie y no permito más insultos a otras personas dentro de mis redes sociales y a quien lo haga, evítenme la molestia de bloquearlas. Solo dejen de seguirme", escribió en Génesis Tapia en parte del mensaje.

