Tras haber anunciado que se encuentra embarazada de su cuarto hijo, la exbailarina Génesis Tapia ha recibido una serie de críticas en las redes sociales por lo que no dudó en responderle a sus seguidores, principalmente mujeres.

“A ver chicas, yo me tomo con mucho humor realmente los comentarios negativos. Hay algunas que me dicen que parezco una coneja, bueno pues me pondré mis orejitas para estar más acorde con la situación. Chicas, yo ya no estoy en televisión, entonces si yo comparto ciertas cosas con ustedes es para compartir, para que algunos consejos les sirva de ayuda”, dijo la esposa de Kike Márquez a través de sus historias de Instagram.

Génesis Tapia es criticada por usuarios - Ojo

La exchica reality también pidió que dejen de ofender a otra mujeres como Melissa Klug por la cantidad de hijos que tienen y solicitó más apoyo entre las propias mujeres.

"No usen mis redes para mencionar a Melissa Klug, ni ofender a ninguna otra mujer, porque no voy a contribuir a eso. Vamos a respetarnos y a amarnos entre nosotras mismas. Porque después nos escandalizamos cuando un hombre nos pega o nos maltrata, la violencia no tiene distinción de género, así que vamos a que cuidarnos entre nosotras”, agregó Tapia.

Además, Génesis Tapia optó por responder a aquellos que cuestionan su decisión de estudiar Derecho en una universidad y remarcó que se siente “orgullosa” del rumbo que ha tomado su vida.