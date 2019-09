Génesis Tapia y sus fuertes confesiones en El Valor de la Verdad

Síguenos en Facebook

Génesis Tapia fue el último personaje de la farándula limeña que se sentó en el ‘sillón rojo’ de El Valor de la Verdad para contar pasajes traumáticos que vivió cuando era adolescente.

La modelo contó que fue víctima de una serie de abusos sexuales a manos de la nueva pareja que tuvo su mamá.

"Él era muy malo, entonces mi madre biológica tenía que acompañar a mi abuela en las madrugadas a que tome su carro, porque ya la habían asaltado", confesó la modelo

Luego continuó con: “Él comenzó cargándome en las noches y me llevaba a la otra cama, hasta que en esas tantas cargadas él pudo violarme, pudo concretar su hecho”, comentó entre lágrimas.

DRÁSTICA DECISIÓN

Con apenas 14 años, Génesis decidió acabar con su vida, luego de ser abusada sexualmente por la pareja de su mamá.

"Puse la leche en el vaso con veneno y lo tomé sin pensarlo. Me quedé en una esquina de la habitación, con las rodillas hacia mi pecho esperando a que todo lo que llegara (morir). Mi cuerpo se puso duro, fue como si una fuerte descarga eléctrica pasara por todo mi cuerpo", narró.

Los familiares de la exchicareality la encontraron en el suelo, e intentaron auxiliarla.

"Estaba rígida. Comenzaron a arrastrarme, pero no podían y salieron corriendo hacia los vecinos para que me cargaran y me llevaran a la clínica más cercana. Yo ya no podía moverme ni abrir mis ojos, cada vez las voces se iban alejando. El doctor le dijo a mis familiares: acá no hay más qué hacer, aquí es Dios o nadie", manifestó.