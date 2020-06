Vanessa Terkes aseguró hace algunos días que el acercamiento de su expareja George Forsyth con Alejandra Baigorria tendría objetivos políticos, porque “ya vienen las elecciones”.

En una reciente entrevista con “América Espectáculos”, Alejandra respondió al comentario que hizo la exesposa del alcalde de La Victoria.

“No la conozco. No sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver ahí. Hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo. Más allá de los problemas que ellos tengan, no tengo absolutamente nada que ver”, dijo al inicio Baigorria.

Además, la integrante de Esto es Guerra sostuvo que George Forsyth no necesita realizar ninguna campaña pues las encuestas demuestran que tiene el respaldo de muchos peruanos.

“Ella (Vanessa Terkes) no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás se prestaría para esas cosas y sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña. Las encuestas lo han votado solo”, agregó.

Por otro lado, Alejandra Baigorria también aprovechó para dejar claro que no tiene una relación con George Forsyth. “Yo creo que están haciendo mucha farfulla de algo que es simplemente una amistad”, añadió.

Los rumores del romance entre Alejandra y George se dieron luego que ambos se unieran para llevar donaciones a las personas que se han visto afectadas por el brote del coronavirus (COVID-19).

