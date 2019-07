George Forsyth considera "improbable" que la justicia encuentre sustento en denuncia de Vanessa Terkes

Síguenos en Facebook

El alcalde de La Victoria George Forsyth señaló en declaraciones para RPP que cree considera improbable que la justicia encuentre sustento en la denuncia por violencia familiar en modalidad maltrato psicológico que puso Vanessa Terkes en su contra.

La periodista Patricia del Río le preguntó qué ocurriría si jueces peruanos encuentran válida la denuncia de su esposa.

"Eso es muy improbable que suceda. Igual me estoy presentando como cualquier ciudadano y como corresponde, porque vuelvo a decirlo (…) no puede haber impunidad para nadie", dijo el burgomaestre al medio radial.

Además el ex guardameta también señaló que ha asistido a todas las citaciones que le correspondían y que esperará la decisión.

"Yo he ido (al juzgado) y he hecho mis declaraciones, como corresponde y será la justicia quien dictamine (si es o no culpable de lo que lo acusan)", contó George Forsyth.