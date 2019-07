George Forsyth calla críticas al revelar en dónde está el perro que adoptó con Vanessa Terkes (FOTO)

Síguenos en Facebook

El alcalde de La Victoria, George Forsyth decidió usar su cuenta de Instagram para callar las críticas y revelar en dónde está el perro llamado Chimpandolfo, una mascota que adoptó con su expareja Vanessa Terkes.

El exportero publicó una fotografía en donde está observando el partido del Brasil vs. Argentina junto a una agradable compañía, nada más y nada menos que el can que adoptó.

"¡Interesante el Brasil vs Argentina! Alguien se quedó pegado!", escribió en la mencionada red social.

De inmediato, sus seguidores comentaron la fotografía diciendo que apareció Chimpandolfo y que estaba en buenas manos.

El alcalde de La Victoria también publicó en las historias de su cuenta de Instagram un video con su mascota y colocó en la descripción: "Chimpa ya eres famoso".

Como se recuerda, el equipo de Magaly Medina, abordó a Vanessa Terkes para preguntarle sobre la situación de la mascota.

"Está bien. Ahorita no (no está con ella). La verdad es que no quiero hablar del tema. Sí, claro que sí (está bien el perro)", comentó Terkes.

La actriz decidió no comentar más sobre la mascota, ya que comentó que se encontraba pensando en otras cosas, pues estaba con su mamá yendo al mercado. Esto generó polémica a través de redes sociales.